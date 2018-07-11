Нацрада з питань телебачення і радіо продовжила ліцензію телеканалу "1+1" на сім років

"За" це рішення проголосували всі сім членів ради.

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення продовжила ліцензію на цифрове мовлення для українського телеканалу "1+1" на сім років.

Читайте такожУкраїна готова блокувати антиукраїнське телерадіомовлення у зоні АТО - Турчинов

Відповідне рішення було ухвалено на позачерговому засіданні ради 11 липня, передає кореспондент УНІАН.

Як повідомляв УНІАН, 3 липня Нацрада з питань телебачення і радіомовлення скасувала позачергове засідання через відсутність кворуму. На цьому засіданні регулятор планував продовжити цифрові ліцензії українським телеканалам, які закінчуються наприкінці літа. У цей же період спливає термін відключення аналогового ТБ.

25 червня Ольга Герасим'юк подала заяву про відставку з посади заступника голови Національної ради з питань телебачення і радіомовлення, пояснивши своє рішення непрозорістю ухвалення колегіальних рішень.