Нацрада з питань телебачення і радіо продовжила ліцензію телеканалу "1+1" на сім років
Національна рада з питань телебачення і радіомовлення продовжила ліцензію на цифрове мовлення для українського телеканалу "1+1" на сім років.
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Відповідне рішення було ухвалено на позачерговому засіданні ради 11 липня, передає кореспондент УНІАН.
Як повідомляв УНІАН, 3 липня Нацрада з питань телебачення і радіомовлення скасувала позачергове засідання через відсутність кворуму. На цьому засіданні регулятор планував продовжити цифрові ліцензії українським телеканалам, які закінчуються наприкінці літа. У цей же період спливає термін відключення аналогового ТБ.
25 червня Ольга Герасим'юк подала заяву про відставку з посади заступника голови Національної ради з питань телебачення і радіомовлення, пояснивши своє рішення непрозорістю ухвалення колегіальних рішень.