Іноземців пропускатимуть до окупованого Криму лише за спецдозволом

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив перший офіцер Відділу реєстраційної та паспортної роботи Державної прикордонної служби України Василь Барабаш.

За його словами, зараз іноземці потрапляють у Крим з території України за закордонними паспортами, але українське законодавство про окуповані території вимагає, щоб іноземці мали спеціальний дозвіл Державної міграційної служби для подорожі на півострів, тому уряд розробляє проект такого дозволу.

“Документ, який затверджує порядок отримання спеціального дозволу для в`їзду на тимчасово окуповану територію, знаходиться на затвердженні в Кабінеті міністрів. Наскільки нам відомо, він - на завершальній стадії. Максимум за тиждень урядовою постановою цей порядок буде затверджено”, - сказав Барабаш.

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