СБУ затримала вантажівку, що везла в зону АТО 41 тонну речовини для виготовлення вибухівки

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, в Запорізькій області співробітники СБУ затримали вантажівку з 41 тонною речовини для виготовлення вибухівки.

Встановлено, що вибухові матеріали постачалися на вуглевидобувні підприємства Донбасу у рамках довгострокових угод. Однак більшість шахт, яким призначалися ці поставки, розташовані на тимчасово підконтрольній бандформуванням території. Більшість з цих об’єктів видобуток вугілля призупинили або контрабандно переправляє продукцію до Росії.

Читайте такожСБУ затримала бойовика «ЛНР», який переправляв терористам зброю та вибухівку з РосіїЗа даними СБУ, терористи захоплюють завезену на цю територію вибухівку та використовують її для організації диверсій на об’єктах промисловості, транспортної інфраструктури Луганської і Донецької областей.

Крім того, ватажки бандформувань надають цю вибухівку підпільним диверсійно-підривним групам, які намагаються дестабілізувати ситуацію у мирних регіонах. На незаконно утримуваних терористами територіях організовано спеціальні тренувальні табори для навчання найманців підривній справі.

Слідчими СБУ відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України.