Хедлайнером концерту у Львові у День Незалежності буде гурт The Hardkiss

У концерті візьмуть участь інші відомі українські гурти – «Гайдамаки», «OT VINTA». Організатор заходу – Львівська ОДА.

Родзинкою програми у Львові у День Незалежності буде гурт The Hardkiss, який підтвердив свою участь у святковому концерті на центральній площі міста.

Про це у Фейсбуці повідомив голова ЛОДА Олег Синютка.

«Отримали підтвердження. The Hardkiss у Львові – на відзначенні головного свята країни», – написав О.Синютка.

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Як повідомили в ЛОДА, головною подією Дня Незалежності стане вечірній проект «Україна. Історія сили і перемог» на площі біля будівлі Львівського національного академічного театру опери та балету ім. Соломії Крушельницької. Початок о 19:30.

У концерті візьмуть участь інші відомі українські гурти – «Гайдамаки», «OT VINTA». Організатор заходу – Львівська ОДА.