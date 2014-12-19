У прокат вийшов перший повнометражний український мультфільм

Як повідомляє Еспресо.TV з посиланням на Міністерство культури, виробничий бюджет проекту, який проходив за програмою держзамовлення, становить 7,1 млн грн (100% - фінансування Держкіно).

Робота над 70-хвилинним анімаційним проектом тривала 2 роки. За цей період творчою групою "Бабай" було створено понад 200 тис. малюнків.

Серед акторів, чиї голоси звучать в мультфільмі: Остап Ступка (Чорт), Мирослав Кувалдін (Кіт-скрипун), Ірма Вітовська (Відьма), Олеся Чечельницька (чарівний птах Алконост), Бабай - Борис Геогрієвський.

Урочиста прем'єра мультфільму відбулася 18 грудня. Його представляли режисер Марина Медвідь, сценарист Вадим Шинкарьов, продюсер проекту та генеральний директор студії "Укранімафільм" Едуард Ахрамович.

"Бабай" виходить в український прокат майже на 100 екранах, а одна гривня з кожного проданого квитка буде відправлена на потреби дітей переселенців.