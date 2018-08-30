У Москві госпіталізований відомий режисер - лауреат премії "Оскар"

У Володимира Меньшова, за повідомленнями ЗМІ, проблеми із серцем.

Російський актор і режисер Володимир Меньшов, найбільш відомий за фільмами "Москва сльозам не вірить" і "Любов і голуби", госпіталізований в одну з московських клінік.

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У нього діагностували стенокардію. Про це повідомляє Telegram-канал 112. Наголошується, що зараз стан Меньшова оцінюється як середньої тяжкості.

Нагадаємо, в 1981-му режисер став лауреатом премії "Оскар" у номінації "Найкращий фільм іноземною мовою" за картину "Москва сльозам не вірить".

Як повідомляв УНІАН, у лютому 2018 року Міністерство культури України оновило перелік осіб, які загрожують національній безпеці держави, внісши в нього імена ще двох осіб - Іллі Рєзніка і Володимира Меньшова.