У Харкові взято під варту 22 учасників рейдерського захоплення елеватора – прокуратура

Зараз у суді розглядається питання щодо обрання запобіжного заходу 23-му затриманому.

У Харкові суд на вимогу прокуратури взяв під варту 22 учасників рейдерського захоплення елеватора.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області, протягом 13-14 вересня Київський районний суд Харкова підтримав позицію прокуратури та обрав для 22 учасників сутичок навколо елеватора у Зміївському районі запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою на 60 діб без права внесення застави.

За інформацією начальника відділу прокуратури області Максима Блохіна, зараз у суді розглядається питання щодо обрання аналогічного запобіжного заходу 23-му затриманому – 31-річному харків’янину.

Чоловікам оголошено про підозру за ч. 4 ст. 296 КК України (хуліганство, вчинене групою осіб із застосуванням зброї).

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Як повідомляв УНІАН, 11 вересня у с. Занки Зміївського району Харківської області внаслідок сутичок зі стріляниною на елеваторі постраждали семеро людей, в тому числі – працівник поліції.

Сутичкам передувало проникнення на територію підприємства невстановлених осіб. Вони надали документи щодо передачі фермерського господарства, якому належить елеватор, іншому керівнику. Однак, за словами чинного керівника господарства, жодних дій щодо переоформлення прав на підприємство він не вчиняв.

За даними поліції, розслідування цього інциденту проводиться за чотирма статтями Кримінального кодексу України.

В ході розслідування інциденту правоохоронці затримали 22 учасників рейдерського захоплення елеватора, а також екс-командира поліцейської роти «Східний корпус» Олега Ширяєва.