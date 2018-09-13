У Харкові під час спецоперації СБУ по затриманню групи вимагачів застрелили екс-учасника АТО (відео)

Зловмисники здійснювали напади на будівельні майданчики, де зводилися об’єкти комерційної нерухомості.

Співробітники Служби безпеки України затримали на Харківщині учасників організованого угруповання, які тероризували місцевих підприємців, прикриваючись Харківською міською асоціацією ветеранів антитерористичної операції.

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що група зловмисників здійснювала напади на будівельні майданчики, де зводилися об’єкти комерційної нерухомості. Вони застосовували фізичне насильство, знищували та пошкоджували майно, блокували монтажні роботи підприємців. За припинення, у тому числі, фізичного тиску на бізнес, вони від імені громадської ветеранської організації вимагали гроші нібито на благодійність.

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Співробітники СБУ задокументували, що з одного із забудовників зловмисники вимагали 30 тис. доларів за не перешкоджання його законній господарській діяльності.

Правоохоронці затримали у Харкові двох організаторів угруповання під час передачі останньої частини неправомірної вигоди у розмірі 20 тис. доларів.

Під час затримання один із зловмисників намагався вчинити збройний опір, погрожуючи застосувати проти них бойову гранату. Проти нападника була із дотриманням вимог законодавства застосована табельна вогнепальна зброя. Від отриманого вогнепального поранення він помер у лікарні. На жаль, він виявився колишнім учасником антитерористичної операції.

Кримінальне провадження відкрито за ст. 189 Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення учасникам угруповання про підозру в скоєнні злочину та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії.

Відео: Служба безпеки України

Операція проводилась спільно з Національною поліцією під процесуальним керівництвом прокуратури Харківської області. Перевірку правомірності застосування співробітником СБУ табельної вогнепальної зброї перевіряє військова прокуратура Харківського гарнізону Об’єднаних сил.

Раніше УНІАН повідомляв, що сьогодні, 13 вересня, в районі станції метро "Завод імені Малишева" сталася перестрілка. Як повідомили місцеві ЗМІ, під час перестрілки загинув один з представників кримінальних кіл. Ще двох осіб затримали.