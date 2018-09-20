Більшість українців ще не відчули покращення - Порошенко

"Суспільство розчароване динамікою антикорупційної боротьби і претензії людей абсолютно виправдані", - сказав Порошенко.

Президент Петро Порошенко визнає, що йому не вдалося виконати багато зі своїх обіцянок і планів, чим суспільство "об’єктивно незадоволене".

Про це він сказав під час щорічного послання до Верховної Ради 20 вересня, передає "Українська правда".

Порошенко нагадав, що не вдалося завершити війну і відновити територіальну цілісність країни, унаслідок чого Україна втратила 20% промислового потенціалу.

"Це, звичайно, спровокувало ефект доміно для всієї економіки… спричинило глибоку соціальну кризу. Ми вистояли й відновили зростання. Однак, більшість українців поки що не відчули покращення добробуту, а рівень життя відновлюється повільно і нерівномірно і по регіонах, і соціальних і по вікових групах", - сказав глава держави.

Також до промахів він відніс те, що антикорупційні органи, в які "вклали чималі фінансові ресурси платників податків" наразі не працюють належним чином.

"Суспільство розчароване динамікою антикорупційної боротьби і претензії людей абсолютно виправдані", - сказав Порошенко.

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Крім того, за його словами, серйозних масштабів набула еміграція з країни.

"Влада допустила чимало прорахунків у кадровій політиці, а сміливі експерименти у цій сфері виявилися не достатньо ефективними. Темпи реформ зовсім не такі, як та швидкість, яку ми проектували на старті. Проблеми виявилися глибшими, спротив – сильнішим, рішення – складнішими", - сказав Порошенко.

Він додав, що соціально-економічні проблеми тягнуть за собою політичні наслідки, такі як загроза реваншу проросійських сил, і розквіт лівого популізму, і прояви правого радикалізму.

"На фоні високих очікувань у суспільстві сформувалося відчуття глибокого незадоволення. Навіть з тих, хто впевнений, що країна просувається в правильному напрямку, чимало таких, хто вважає, ніби ми рухаємося зигзагоподібно", - сказав Порошенко.

Він переконаний, що наразі варто відверто говорити про всі недоліки.

"Тільки не ховаючи голову у пісок, тільки визнаючи реальні проблеми, ми можемо запропонувати суспільству реальний шлях їхнього подолання", - підсумував президент.

Раніше повідомлялося, що президент Петро Порошенко виключив можливість укладення миру з Росією на умовах капітуляції України.