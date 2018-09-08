Порошенко не став прогнозувати час завершення війни в Україні, щоб не бути "прибічником популістів"

Президент Петро Порошенко наголосив, що запорукою миру є сильна армія.

Президент Петро Порошенко виключив можливість укладення миру з Росією на умовах капітуляції України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі президента, про це він сказав в інтерв’ю житомирському телеканалу «СК1».

«Мир на умовах капітуляції, мир, коли здається українська територія, мир, коли здається Українська держава, мир, коли Україна піднімає руки вгору – це не мир для Порошенка і не мир для України», - сказав президент.

Він наголосив, що запорукою миру є українські Збройні сили, сильна армія.

«Чим сильніша буде наша армія, тим швидше буде мир. Чим сильніша буде міжнародна солідарність навколо України, тим швидше буде мир. Чим жорсткіші будуть санкції по відношенню до країни-агресора, тим швидше буде мир», - підкреслив президент.

На уточнювальне запитання, коли саме буде мир, глава держави зауважив: «Я не буду обіцяти годину. Це нечесно. Я не буду прибічником популістів, які намагаються обдурити людей. Закликаю до відповідальної дискусії і великої відповідальності за долю держави, за її майбутнє».

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Президент наголосив, що влада робить все, щоб Україна мала стратегічну перспективу організованої й ефективної системи безпеки в державі, в тому числі завдяки закону про національну безпеку.

Крім того, він підкреслив, що змінами до Конституції щодо закріплення курсу України на європейську і євроатлантичну інтеграцію має бути чітко зафіксовано у Преамбулі Основного Закону, у завданнях для президента, Верховної Ради і уряду, а у Прикінцевих положеннях - ліквідація можливості мати російські військові бази, включно з Севастополем, на території України.

«Принципова позиція України полягає в наступному – ми не питали і не збираємось питати в країни-агресора або в Путіна дозволу щодо нашої європейської інтеграції, і щодо нашої євроатлантичної інтеграції. Це виключно суверенне право українського народу», - підкреслив глава держави.

Порошенко нагадав, що, згідно з даними соціологічних опитувань, більшість українців підтримує європейський та євроатлантичних рух України як ключовий фактор гарантування безпеки держави. За словами президента, НАТО виявилося, на відміну від Будапештського меморандуму і інших документів, єдиним можливим і ефективним інструментом для забезпечення національної безпеки.

«Отже нічого ми в Путіна питати не будемо, ми рухаємося вперед в Європу. Ми нікому не дамо, щоб хтось погрожував Україні, включно з Азовським морем», - підкреслив глава держави.

Він нагадав, що днями на засіданні РНБО було чітко визначено плани дій і реакцій, починаючи від військових і завершуючи економічними, починаючи від політичних і закінчуючи юридичними та судовими, де РФ має відповісти за порушення законів і міжнародного права.