У Дніпрі з'явився незвичний "хвилястий" тротуар (фото)

Ділянки, де тротуар знаходиться нижче, облаштовані так, аби людям із обмеженими можливостями було комфортно заїхати до під'їзду.

У Дніпрі зробили новий тротуар. Він дивує громадян своєю незвичною "хвилястою" формою.

Про це пише Alexander Vilchakovsky у групі "Типичний Тополь" у Facebook, передає Depo.Дніпро.

"Це якесь зачароване місце, клали асфальт рази три, його знімали згадуючи то про те що забули ливнівку, то про ще щось. Тепер про доріжку згадали", - пише Ольга Кудина.

Читайте такожВ Україні заборонили проектування тимчасових парковок на тротуарах

Ділянки, де тротуар знаходиться нижче, облаштовані так, аби людям із обмеженими можливостями було комфортно заїхати до під'їзду.

"Питання явно не до бригади, яка укладала асфальт. Зрозуміло, що це супер незручно, особливо взимку в ожеледь буде "весело"( Це повинні були думати ті, хто спочатку робив тротуар. Повинні були тоді зробити зниження на цьому ділянці між двох доріжок", - зазначила Анна Корума.