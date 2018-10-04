Другий фестиваль "Київський тиждень критики" оголосив програму

«Київський тиждень критики» – міжнародний кінофестиваль, який знайомить українських глядачів з найкращими новими фільмами, обраними професійними українськими кінокритиками. У 2018 році він пройде вдруге – з 26 жовтня по 1 листопада у кінотеатрі «Жовтень».

Програма складається з трьох секцій – міжнародної програми, яка включає в себе фестивальні новинки цього року, ретроспективи українського кіно і програми «Бергман: 100» – ретроспективи знакових фільмів Інгмара Бергмана, присвяченій сторіччю з дня народження великого режисера.

Відкриє «Київський тиждень критики» церемонія нагородження премії кінокритиків України КІНОКОЛО, яка була заснована в рамках кінофестивалю у цьому році. Список номінантів – на сайті фестивалю.

Фільмом відкриття фестивалю стане італійська драма «Щасливий Лазар» Аліче Рорвахер, відзначена премією за найкращий сценарій Каннського кінофестивалю. Фільм розповість про дружбу простодушного сільського дурника Лазаря і розпещеного аристократа Танкреді.

У рамках «Київського тижня критики» пройде українська прем'єра скандального трилеру Ларса фон Трієра – стрічки «Будинок, який побудував Джек» з Меттом Діллоном і Умою Турман. Фільм про серійного вбивцю був вперше показаний у позаконкурсній програмі Каннського кінофестивалю і шокував публіку рівнем відвертості насильства.

З програми Канн в програму фестивалю відібрано і «Попіл - найчистіший білий»– новий фільм метра сучасного китайського кінематографа Цзя Чжанке. Головна героїня цієї кримінальної мелодрами виходить після п'ятирічного ув’язнення: до в'язниці вона потрапила захищаючи коханого, тепер дівчина хоче побачити його знову.

Фентезі-мелодрама «На межі світів» Алі Аббасі була визнана найкращим фільмом секції «Особливий погляд» Каннського кінофестивалю. Стрічка спільного виробництва Швеції та Данії розповість про долю тролів у сучасному світі: головна героїня працює прикордонницею і володіє дивовижним даром визначати людей, які щось приховують. Несподівано вона зустрічає незнайомця, чиї розум і почуття для неї закриті.

«Комахи» – нова робота празького сюрреаліста, режисера експериментального кіно Яна Шванкмайєра. Сюжет фільму побудований навколо трупи, що репетирувала знамениту сатиричну п'єсу «Із життя комах» братів Чапек, поступово перетворюючись в її персонажів.

Хоррор-бойовик «Менді» Паноса Косматоса дозволить глядачам по-новому подивитися на Ніколаса Кейджа, який став за останні роки актором-мемом. Його персонаж, лісоруб, мстить за смерть коханої дружини – та стала жертвою релігійного культу і байкерської банди. Фільм, вперше показаний на кінофестивалі «Санденс», став однією з останніх робіт ісландського композитора Йогана Йоханнссона.

Фантастична сатира «Діамантіно» розповість про шалену одіссею суперзірки футболу Діамантино (зовні підозріло схожого на Кріштіану Роналду) з сучасного світу і його хворим темам. Фільм став переможцем програми «Тиждень критики» Каннського кінофестивалю.

До ретроспективи українських фільмів увійшли стрічки Олександра Довженка («Арсенал»), Кіри Муратової («Астенічний синдром»), Леоніда Осики («Камміний хрест»), Володимира Денисенка («Совість») і В'ячеслава Криштофовича («Приятель небіжчика»).

Ретроспектива «Бергман: 100» зібрала знакові роботи видатного режисера театру і кіно, сценариста, письменника, автора понад 60 художніх і документальних фільмів Інгмара Бергмана. Глядачі «Київського тижня критики» зможуть побачити на великому екрані всесвітньо відомі стрічки «Сьома печатка», «Персона», «Фанні та Олександр», «Шепоти і крики», «Година вовка» та «Літо з Монікою».

Доступ на фестивальні покази можливий за абонементами (глядачам пропонується повний і денний абонементи – останній передбачає доступ на покази і дискусійні зустрічі до 17:00 включно) і за квитками, які можна придбати у касах і на сайті кінотеатру «Жовтень». Детальна інформація –на сайті фестивалю.

Кураторами виступили кінокритики Дарія Бадьйoр, Станіслав Битюцький, Надія Заварова, Олександр Гусєв, Ярослав Підгора-Гвяздовський, Сергій Ксаверов та Наталія Серебрякова. Після кожного показу на глядачів чекає обговорення фільму з кінокритиком. В рамках фестивалю також запланована програма дискусійних зустрічей.

Другий «Київський тиждень критики» пройде у кінотеатрі «Жовтень» з 26 жовтня по 1 листопада. Організатор фестивалю – компанія «Артхаус Трафік» за підтримки Державного агентства України з питань кіно та Українського культурного фонду.