Презентація результатів дослідження "Ставлення українців до соціал-демократії"
Організатори заходу – Представництво Фонду ім. Фрідріха Еберта в Україні та Інститут Горшеніна
Участь у заході візьмуть участь:
Марсель Рьотіг, директор Представництва Фонду ім. Фрідріха Еберта в Україні,
Конрад Голота, радник з питань партій в Центральній і Східній Європі, Партія європейських соціалістів (PES),
Богдан Ференс, член координаційної Ради, Інститут демократії та соціального прогресу, співзасновник, СД Платформа.
Крім презентації результатів, відбудеться також обговорення. Ключові питання:
- з якими ідеологіями ідентифікують себе українці в різних регіонах;
- як вони розуміють такі поняття, як «свобода», «справедливість» і «солідарність»;
- як українське суспільство оцінює якість соціального забезпечення в сучасній Україні і за часів СРСР;
- чи готові українці платити більше податків заради кращої системи соціального захисту;
- які з політичних партій, на думку населення України, поділяють соціал-демократичні цінності?
"Значній кількості людей складно ідентифікувати себе з лівими, правими або центристами і визначити, яка ідеологія відповідає їхнім життєвим поглядам. У той самий час українці певною мірою тяжіють до центристських поглядів, а соціал-демократична течія як «золота середина» користується найбільшою підтримкою", - зазначають організатори дослідження.
Для реєстрації на захід заповніть онлайнову форму за посиланням: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfTb0CgO8SuNdp0zlTF2vciqCw_c03Hbj2X2ezrD9FLM7tEHw/viewform
Презентація пройде з 11:00 до 13:30 (реєстрація з 10:30) в Inveria Flow space, вул. Володимирська 49а.