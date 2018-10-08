Презентація результатів дослідження "Ставлення українців до соціал-демократії"

12 жовтня (п'ятниця) 2018 року о 10:30 в Inveria Flow space відбудеться презентація результатів всеукраїнського соціологічного дослідження "Ставлення українців до соціал-демократії"

Організатори заходу – Представництво Фонду ім. Фрідріха Еберта в Україні та Інститут Горшеніна

Участь у заході візьмуть участь:

Марсель Рьотіг, директор Представництва Фонду ім. Фрідріха Еберта в Україні,

Конрад Голота, радник з питань партій в Центральній і Східній Європі, Партія європейських соціалістів (PES),

Богдан Ференс, член координаційної Ради, Інститут демократії та соціального прогресу, співзасновник, СД Платформа.

Крім презентації результатів, відбудеться також обговорення. Ключові питання:

- з якими ідеологіями ідентифікують себе українці в різних регіонах;

- як вони розуміють такі поняття, як «свобода», «справедливість» і «солідарність»;

- як українське суспільство оцінює якість соціального забезпечення в сучасній Україні і за часів СРСР;

- чи готові українці платити більше податків заради кращої системи соціального захисту;

- які з політичних партій, на думку населення України, поділяють соціал-демократичні цінності?

"Значній кількості людей складно ідентифікувати себе з лівими, правими або центристами і визначити, яка ідеологія відповідає їхнім життєвим поглядам. У той самий час українці певною мірою тяжіють до центристських поглядів, а соціал-демократична течія як «золота середина» користується найбільшою підтримкою", - зазначають організатори дослідження.

Для реєстрації на захід заповніть онлайнову форму за посиланням: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfTb0CgO8SuNdp0zlTF2vciqCw_c03Hbj2X2ezrD9FLM7tEHw/viewform

Презентація пройде з 11:00 до 13:30 (реєстрація з 10:30) в Inveria Flow space, вул. Володимирська 49а.