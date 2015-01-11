За фактом вибуху в кафе в Одеській області відкрито кримінальну справу

Як повідомив УНІАН начальник відділу зв`язків з громадськістю Головного управління МВС в Одеській області Володимир Шаблієнко, під час вибуху бару «Біля фонтану» отримали травми 6 співробітників закладу та 2 відвідувачів. В даний момент в реанімації перевели 4-х потерпілих.

За фактом події внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками ч. 1 ст. 270 КК України (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки). Шаблієнко зазначив, що на місці продовжує працювати слідчо-оперативна група Ізмаїльського міськвідділу міліції. Розслідування проходить під контролем керівництва регіонального главку МВС.

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Як раніше повідомляв УНІАН, інформація про подію надійшла до прес-служби Головного управління ДСНС в Одеській області 11 січня о 16.01. В ньому зазначалося, що в кафе «Біля фонтану», яке розташоване на території Грецького скверу, стався вибух з подальшим горінням.

«Через 5 хвилин на місце події прибули 3 пожежно-рятувальних відділення та карети швидкої допомоги. Як з`ясувалося, в одноповерховому кафе вибухнув балон з побутовим газом. За попередньою інформацією, постраждали вісім осіб, які госпіталізовані до міської лікарні №1. Під час гасіння пожежі, рятувальники, ризикуючи життям, винесли ще 2 балони з побутовим газом, що були в приміщенні кафе», - повідомили в прес-службі.

У ній зазначили, що о 16.35 пожежу було локалізовано на площі 70 кв. м, а в 17.34 - ліквідовано повністю.