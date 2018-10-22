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"Танці з зірками": шоу залишив улюбленець публіки (відео)

09:14, 22 жовтня 2018
Суспільство
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Сенічкін за час проекту схуд на 17 кг / Скріншот

Згідно з результатами голосування, під загрозою вильоту з шоу "Танці з зірками" виявилися Денис Берінчик та Катерина Білявська, Руслан Сенічкін та Яна Цибульська.

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Учасники станцювали за "життя", і за результатами суддівського голосування шоу залишили Руслан Сенічкін та Яна Цибульська. Пара вже кілька ефірів поспіль потрапляла в зону ризику.

"Я відмовлявся від цього проекту, проте не шкодую. Дякую Яні Цибульській. Ти мій наставник і бог на паркеті", – заявив Руслан Сенічкін.

Також він розповів, що танцював весь цей час тільки заради партнерки. Але за цей час ведучий досяг колосальних результатів: схуд на 17 кг.

Як повідомляв УНІАН, Денис Берінчик та Катерина Білявська за підсумками глядацького голосування повернулися на паркет шоу "Танці з зірками".

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Теги: #ведучий#танці з зірками