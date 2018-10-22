"Танці з зірками": шоу залишив улюбленець публіки (відео)

За результатами голосування, у дев'ятому прямому ефірі під загрозою опинилися Денис Берінчик та Катерина Білявська, Руслан Сенічкін та Яна Цибульська.

Згідно з результатами голосування, під загрозою вильоту з шоу "Танці з зірками" виявилися Денис Берінчик та Катерина Білявська, Руслан Сенічкін та Яна Цибульська.

Читайте такожЖиття після "Танців з зірками": Оксана Марченко розбурхала мережу голим фото

Учасники станцювали за "життя", і за результатами суддівського голосування шоу залишили Руслан Сенічкін та Яна Цибульська. Пара вже кілька ефірів поспіль потрапляла в зону ризику.

"Я відмовлявся від цього проекту, проте не шкодую. Дякую Яні Цибульській. Ти мій наставник і бог на паркеті", – заявив Руслан Сенічкін.

Також він розповів, що танцював весь цей час тільки заради партнерки. Але за цей час ведучий досяг колосальних результатів: схуд на 17 кг.

Як повідомляв УНІАН, Денис Берінчик та Катерина Білявська за підсумками глядацького голосування повернулися на паркет шоу "Танці з зірками".