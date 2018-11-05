У Житомирі вшанували пам'ять Катерини Гандзюк (фото)

Учасники залишили запалені лампадки та квіти під стінами будівлі Головного управління Нацполіції області.

У Житомирі у неділю ввечері, 4 листопада, пройшла акція памֹ’яті громадської активістки, керуючої справами Херсонської міськради та радника Херсонського міського голови Катерини Гандзюк.

Як передає кореспондент УНІАН, акція памֹ’яті «Її вбили. Житомир» пройшла біля будівлі Головного управління Нацполіції в Житомирській області, що на Старому бульварі.

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Люди організувалися через соціальні мережі. На вказане місце у визначений час прийшли близько 20 активістів.

Відомий житомирський активіст Владислав Пучич зазначив, що прийшов, щоб висловити обурення тим, що відбулося з Гандзюк. Також учасники акції принесли плакати «Хто вбив Катю Гандзюк?». Присутні вшанували пам’ять Гандзюк хвилиною мовчання та запалили свічки пам’яті.

Після закінчення акції її учасники залишили запалені лампадки та квіти під стінами будівлі Головного управління Нацполіції в Житомирській області.

Як повідомляв УНІАН, 31 липня в Херсоні невідомий вилив сірчану кислоту в обличчя керуючої справами Херсонської міськради Гандзюк. Інцидент стався біля під`їзду її будинку. Жінку з хімічним опіком понад 30% тіла госпіталізували. Гандзюк перебувала на лікуванні в Київському міському опіковому центрі.

Поліція кваліфікувала напад на чиновницю як замах на вбивство, вчинений з особливою жорстокістю. За підозрою в участі або співучасті в замаху на вбивство Гандзюк були затримані шестеро осіб. У серпні з-під варти звільнили одного з підозрюваних Миколу Новікова в зв`язку з відсутністю в його діях складу злочину. Також під домашній арешт відправлені троє підозрюваних в нападі на чиновницю – В`ячеслав Вишневський, Володимир Васянович і Віктор Горбунов. Ймовірний організатор замаху Сергій Торбін перебуває під вартою, останній раз строк тримання йому продовжили до 3 грудня.

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У неділю, 4 листопада, стало відомо, що Катерина Гандзюк померла після тривалого лікування. Президент України Петро Порошенко закликав правоохоронців зробити все можливе для покарання винних у смерті активістки.

Довідка УНІАН. Катерина Гандзюк – політична і громадська діячка, депутатка Херсонської обласної ради V скликання та Херсонської міської ради VI скликання, в. о. керуючого справами виконавчого комітету Херсонської міської ради, радниця Херсонського міського голови, національна волонтерка ООН, аспірантка Національної академії державного управління при Президентові України, громадська активістка у сфері доступу до публічної інформації, координаторка Центру політичних студій та аналітики в Херсонській області.