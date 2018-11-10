"Росляков діяв один": в СК РФ відзвітували про розслідування Керченської трагедії

Відзначається, що в рамках розслідування допитали 650 осіб і слідству вдалося відновити маршрут Рослякова в день теракту в Керчі.

Російське слідство, проаналізувавши матеріали у справі про масове вбивство в керченському коледжі, зробило висновок, що стрілець Владислав Росляков діяв один.

Про це доповіли голові Слідчого комітету РФ Олександру Бастрикіну в ході оперативної наради з керівниками "Головного слідчого управління по Республіці Крим", окупаційних "слідчих управлінь" по місту Севастополю, а також Волгоградській, Ростовській областях і Краснодарському краю, повідомляє прес-служба СК.

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Відзначається, що в рамках розслідування допитали 650 осіб і слідству вдалося відновити маршрут Рослякова у день теракту в Керчі.

"Слідством детально відновлено шлях Рослякова як по прилеглій території, так і в будівлі коледжу у день скоєння злочину. Отримано докази та свідчення, які зафіксували всі його дії. Виходячи з наявних даних, слідство зробило висновок, що Росляков діяв один", - йдеться у повідомленні.

Крім того, згідно з повідомленням СК, створено психологічний портрет Рослякова, детально досліджується його особистість, його погляди, психологічний стан до і в момент скоєння злочину. Також призначено посмертну комплексну психолого-психіатричну судову експертизу.

Як повідомляв УНІАН, 17 жовтня студент Керченського політехнічного коледжу Владислав Росляков відкрив стрілянину влаштував вибух в навчальному закладі, після чого покінчив з собою. За останніми даними, в результаті події загинула 21 людина, близько 50 були госпіталізовані.

На думку експертів, офіційна версія нападу має ряд недоліків, і Росляков не міг діяти один.