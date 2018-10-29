Експерти вказали на нестикування в офіційній версії про масове вбивство в Керчі (відео)

Історія керченської стрілянини за участю Рослякова обростає новими подробицями.

В офіційній версії про самогубство керченського стрільця Владислава Рослякова є низка нестикувань.

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Експерти сумніваються у тому, що підозрюваний у масовому вбивстві скоїв самогубство, йдеться у сюжеті "Крим.Реалії". Також припускають, що Росляков мав спільників і діяв не сам.

Журналісти вказують на те, що поранення керченського стрільця не відповідають калібру зброї, знайденої у його руках. Крім цього, на книжковій шафі, що стояла позаду тіла Рослякова, майже немає слідів крові.

"При такому пострілі зброя в будь-якому випадку мала випасти з його рук", - вказав на нюанс глава української Асоціації власників зброї Георгій Учайкін.

"Дуже дивний напрям пострілу як для самогубця. А ось для людини, яка підійшла збоку, вставила людині до рота зброю і натисла на курок — він буде комфортним. Це не самогубство", - запевнив військовий експерт Юрій Колесников.

Як повідомляв УНІАН, 17 жовтня студент Керченського політехнічного коледжу Владислав Росляков відкрив стрілянину та влаштував вибух у навчальному закладі, після чого наклав на себе руки.

За останніми даними, унаслідок події загинула 21 особа, близько 50 були госпіталізовані.

Раніше в мережі з'явилося відео з камери спостереження, на якому Росляков розраховується за боєприпаси в магазині. Крім того, в розпорядження ЗМІ надійшло фото журналу з магазину, де 18-річний студент коледжу придбав 150 патронів. На знімку видно, що він купив картеч 13 жовтня.