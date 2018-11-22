Раніше про це і мріяти не могли: ветеран АТО назвав головні перемоги Євромайдану

На його думку, найважливішим здобутком Майдану стало запобігання змові Віктора Януковича і Володимира Путіна, які хотіли перетворити Україну на другу Білорусь.

Заяви різних експертів про поразку Революції Гідності розходяться із реальним станом речей. Насправді, Україна перемогла в революції, отримавши багато позитивних змін.

Про це заявив волонтер, ветеран АТО, учасник революції Мирослав Гай, передає «Обозреватель». На його думку, найважливішим здобутком Майдану стало запобігання змові Віктора Януковича і Володимира Путіна, які хотіли перетворити Україну на другу Білорусь, встановивши в державі новий диктаторський режим.

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"Ми повстали, ми згадали, що українці століттями боролися за свою свободу. Я не відчуваю незавершеності. У мене є відчуття того, що нам треба захистити те, що ми отримали. А ми отримали багато! У нас зараз є те, про що українські борці початку 20 століття і мріяти не могли", – запевнив Гай.

"Як це – українською мовою розмовляють у прямому ефірі? Але це їм навіть у голову не могло прийти раніше. Книги українською – без (мовних. – Ред) податків. Кіно знімають українською мовою – без податків! Нікого не садять у ГУЛАГ за те, що пишеш віршики українською мовою. Помісна церква буде. Українська армія кричить: "Слава Україні!" На рівні закону записано, що "Слава Україні!" — це тепер гасло для армії. Раніше за це саджали і вбивали!" – перерахував ветеран.

Він підкреслив, що особисто його Революція Гідності змусила з тепличного викладача акторської майстерності перетворитися в активного громадянина, який не боїться боротьби й опору. Те ж саме відбулося і з багатьма іншими українцями — і це теж перемога революції, підсумував Гай.