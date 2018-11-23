Чорна п'ятниця: як обманюють покупців в Україні (відео)

Продавці підтасовують ціни і створюють видимість масштабних розпродажів.

Чорна п'ятниця у всьому світі - це день шалених знижок і розпродажів. А ось в Україні, як завжди, у торговельних мереж - свій шлях.

Читайте такожЕксперт давши "дуже проста" пораду, як боротися з несправжніми знижками у "Чорну п'ятому ятницю"

Шлях продажу товарів за підвищеними цінами, прострочення, а також банальної некондиції, яка в цей день збувається краще.

Як обманюють покупців в день знижок, чи можна дійсно заощадити, дізналися журналісти програми "Гроші".

Одна з найпоширеніших схем, якою користуються не тільки в Чорну п'ятницю – несправжнє зниження ціни. Суть в тому, що напередодні розпродажі, магазин піднімає ціни на товар. Те, що вчора коштувало 100 грн, сьогодні коштує 130 грн, а в Чорну п'ятницю буде коштувати ті ж сто гривень, або навіть більше. Якщо покупець не звертав увагу на ціну даного товару за місяць-тиждень до розпродажу, він не може знати про шахрайство.

Продавці підтасовують ціни і створюють видимість масштабних розпродажів. У більшості випадків маркетологи намагаються збути неліквід.

Експерти відзначають, що для того, щоб в Чорну п'ятницю не купити нічого зайвого, краще заздалегідь скласти список необхідних речей.