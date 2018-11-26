РосЗМІ назвали імена поранених українських моряків біля Керченської протоки (фото)

ЗМІ назвали імена поранених під час захоплення українських військовослужбовців, які зараз нібито перебувають у керченській лікарні.

Російські ЗМІ оприлюднили імена поранених поблизу Керченської протоки українських моряків й показали фото одного з них.

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Як передає "ФАН", поранення під час агресії РФ поблизу Керченської протоки отримали Артеменко Андрій Анатолійович (31 березня 1994 року народження, Новоукраїнка), Сорока Василь Вікторович (11 квітня 1991 року народження, Одеса), Ейдер Андрій Дмитрович (20 грудня 1999 року, Одеса).

Журналісти "Говорит Москва" зв'язалися з мачухою останнього. "Я від вас зараз чую вперше цю інформацію. Я не особливо довіряю цій інформації. Я, звичайно, знаю Андрія. Це мій пасинок", - сказала вона.

Як повідомляв УНІАН, вранці 25 листопада російський прикордонний корабель протаранив буксир Військово-морських сил Збройних сил України.

Кораблі Військово-морських сил ЗСУ у складі двох малих броньованих артилерійських катерів «Бердянськ» і «Нікополь» і рейдового буксира «Яни Капу» здійснювали плановий перехід з порту Одеси в порт Маріуполь Азовського моря. У командуванні ВМС зазначили, що про намір здійснювати перехід заздалегідь було проінформовано відповідно до міжнародних норм з метою забезпечення безпеки судноплавства.

Однак, як зазначає українська сторона, всупереч Конвенції ООН з морського права і договору між Україною і Російською Федерацією про співробітництво у використанні Азовського моря і Керченської протоки, прикордонний корабель РФ «Дон» протаранив український рейдовий буксир, в результаті чого пошкоджено головний двигун корабля, обшивку і леєрне огородження, втрачено рятувальний плотик.

Росія ж заявляє, що українські кораблі «неправомірно» зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ. У ФСБ стверджують, що у них не було заявки на проходження кораблів і до графіка проходження через Керченську протоку їх не було включено.

В командуванні ВМС України заявили, що відповідно до статей 17, 38 Конвенції ООН з морського права та статті 2 Договору між Україною та РФ про співробітництво у використанні Азовського моря та Керченської протоки, військові кораблі України користуються свободою судноплавства, а тому можуть здійснювати прохід через Керченську протоку у будь-який час за умови дотримання безпеки судноплавства.

Пізніше стало відомо, що під час виходу з Керченської протоки російські кораблі відкрили вогонь по українських.

У ВМС повідомили, що, малий БРК "Бердянськ" і рейдовий буксир "Яни Капу" захоплені і буксируються, а малий БРК "Нікополь" заблокований та слідує у супроводі окупантів.

Внаслідок агресивних дій росіян у Чорному морі неподалік Керченської протоки 6 українських військовослужбовців дістали поранення.

На засіданні РНБО було прийнято рішення пропонувати ввести воєнний стан в Україні терміном на 60 діб для створення умов по відсічі збройної агресії.

Голова ВР Андрій Парубій повідомив, що скликає позачергове засідання парламенту за агресії Російської Федерації поблизу Керченської протоки сьогодні, 26 листопада, на 16:00.