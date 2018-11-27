У Дніпрі з'явився мурал з дівчиною у вінку (фото)

Мурал ще не завершено, однак обличчя і вінок вже готові.

На фасаді будинку по вулиці Старокозацькій в Дніпрі майже закінчили малювати мурал з дівчиною в осінньому вінку, який раніше викликав невдоволення у місцевих жителів.

Тоді місцеві жителі лякалися зображення, оскільки, на їхню думку, виглядало воно страхітливо – темний фон, злий вираз обличчя, криваво-червоний "фартух". Однак зараз мурал вже змінився, передає dp.vgorode.ua.

Тепер намальована дівчина не виглядає лякаюче. Тіні на обличчі надають їй реалістичності, а погляд виглядає хитрим. Вінок став вже не таким строкатим і виглядає по-осінньому. Вишиванку поки не домалювали