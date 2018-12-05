У Почаївській лаврі провели інвентаризацію святинь

В результаті перевірки всі святині виявилися на місці.

Комісія Кременецько-Почаївського державного історико-архітектурного заповідника провела ревізію в Свято-Успенській Почаївській лаврі.

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Про це повідомляє інформаційно-просвітницький відділ УПЦ МП. У повідомленні зазначається, що перевірку проводили в Успенському соборі, Троїцькому соборі, монастирських келіях, архієрейських будинках, дзвіницях і надбрамному корпусі.

"5 грудня Кременецько-Почаївський державний історико-архітектурний заповідник перевірив наявність експонатів, згідно з реєстром 60-х років, на території Свято-Успенської Почаївської Лаври … В результаті перевірки всі святині виявилися на місці", - йдеться в повідомленні УПЦ МП.

Церковники повідомляють, що перевірку наявності зареєстрованих експонатів комісія заповідника провела згідно опису радянського періоду (згідно реєстру 60-х років).

Як повідомляв УНІАН, 28 листопада Кабмін повернув Почаївську лавру Кременецько-Почаївському заповіднику.

Комісія Міністерства юстиції 23 листопада за скаргою Кременецько-Почаївського державного історико-архітектурного заповідника скасувала незаконну перереєстрацію комплексу споруд Свято-Успенської Почаївської лаври.