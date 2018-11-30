Почаївську лавру можуть "розділити" між МП та помісною церквою (відео)

Держава має підстави дозволити обом релігійним організаціям відправляти богослужіння у Почаївській лаврі.

Свято-Успенською Почаївською лаврою монахи Московського патріархату користуватимуться попри те, що напередодні Кабмін розпорядився повернути релігійний комплекс під юрисдикцію державного заповідника.

Але все може змінитися після створення єдиної помісної української православної церкви, йдеться в сюжеті ТСН.

Валізи не пакуються, монахи не виїжджають, активісти не пікетують – після рішення уряду про повернення релігійного комплексу державі хід життя лаври звичний і спокійний, хоча ченці хвилюються. "Неподобство! Монахи це будували сотні років, а тут роблять музей якийсь. Ніде в цивілізованих країнах такого нема, щоби з монахів робити експонатів", - кажуть вони. Загалом у монастирі налічується зо дві сотні ченців, про свої подальші плани їхнє керівництво говорити не хоче.

Читайте такожВ УПЦ Московського патріархату прокоментували рішення Мін'юсту щодо Почаївської лаври

У монахів Московського патріархату є договір про користування лаврою. "У них на даний момент чинний, ніким не скасований, є договір про безоплатне право користування", - пояснив юрист Кременецько-Почаївського державного історично-архітектурного заповідника Ігор Деревінський. Але усе може змінитися після того, як з’явиться незалежна українська православна церква. Вона також може заявити про свої права користування Почаївською лаврою і держава, ймовірно, їй не відмовить. Тоді майном лаври можуть користуватися обидві релігійні організації одночасно. "Може передаватися майно не лише одній релігійній організації, а кільком, між якими укладається договір про безоплатне користування з кожною окремо", - пояснив юрист.

Після передачі споруд лаври заповіднику, перетворювати її на музей міністерство культури не збирається – заповідник здійснюватиме лише юридичний та технічний контроль. Юридичну процедуру передачі комплексу на його баланс завершує керівник відділу державної реєстрації Почаївської міськради. "Мною була проведена державна реєстрація певного переліку будівель на державу Україна в особі Міністерства культури та оперативне управління на ті ж самі будівлі", - пояснив Роман Рожко. У монастирі вже заявили, що готові судитися і проти цієї реєстрації, і проти скасування Мін'юстом їхнього права користування Почаївською лаврою. Ділити її будь з ким Московський патріархат не хоче.