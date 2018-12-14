Будують міст: у Києві перекривають Володимирський узвіз
Із 17 грудня у зв’язку із початком робіт із будівництва мостового пішохідно-велосипедного переходу між парками «Хрещатий» та «Володимирська гірка» частково перекриють рух автотранспорту Володимирським узвозом.
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Як повідомила прес-служба Київської міської держадміністрації, рух частково перекриють в напрямку Європейської площі (права смуга руху).
Нагадаємо, на Володимирській гірці уже розпочалися будівельні роботи зі зведення пішохідно-велосипедного мосту.
Новий міст, що з’єднає парк «Володимирська гірка» з Аркою дружби народів, планують звести та відкрити наприкінці весни наступного року.
"Міст з’єднає два туристичних маршрути – парк «Володимирська гірка» і парк «Хрещатий» та слугуватиме виключно для пішоходів і велосипедистів", - додали в КМДА.