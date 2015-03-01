У в’їзді в Україну за новими правилами вже відмовили 7 росіянам

Про це повідомляє відділ питань взаємодії зі ЗМІ адміністрації Державної прикордонної служби України.

Як зазначається в повідомленні, загалом у пунктах пропуску на державному кордоні, зважаючи на зміни перетину кордону в Україну для громадян Росії, обстановка спокійна, конфліктних ситуацій не виникало. Громадяни Росії своєчасно зреагували на зміни українського законодавства та вжили належних заходів.

Так, станом на 15.00, підкреслюється в повідомленні, під час перевірки документів у пунктах пропуску на в’їзд в Україну співробітники Держприкордонслужби виявили лише 7 осіб, які прямували в нашу країну за внутрішніми паспортами громадян Росії.

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П’ятьох таких громадян Росії було виявлено прикордонниками Харківського загону, одного – в аеропорту Одеси та ще одного – на ділянці відповідальності Чернігівського прикордонного загону. Усім їм було відмовлено у в’їзді в Україну.

Держприкордонслужба ще раз нагадує, що з 1 березня громадяни Російської Федерації мають право перетинати кордон до України лише при наявності паспорта для поїздок за кордон, а діти віком до 14 років повинні бути вписані в закордонний паспорт батьків або слідувати за своїм закордонним паспортом.

При цьому, ті громадяни Росії, які до 1 березня в’їхали в Україну за внутрішніми паспортами, а діти – за свідоцтвом про народження, зможуть перебувати в Україні до 90 діб та безперешкодно повернутися в Росію, говориться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 30 січня цього року Урядом прийнято постанову № 23, якою зупинено дію окремих положень Угоди між Урядами України і Росії про безвізові поїздки громадян.

З 1 березня громадяни Російської Федерації будуть в’їжджати в Україну по закордонним паспортам, а діти віком до 14 років повинні бути вписані в закордонний паспорт батьків або слідувати за своїм закордонним паспортом.

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При цьому ті громадяни Росії, які до 1 березня в’їхали в Україну за внутрішніми паспортами, а діти – за свідоцтвом про народження, зможуть перебувати в Україні до 90 діб та безперешкодно повернутися в Росію.

Громадянам Росії, які з 1 березня під час в’їзду в Україну, пред’являтимуть внутрішні паспорти або свідоцтва про народження буде відмовлено у в’їзді в Україну.

Держприкордонслужба ще раз звертається до громадян України, які мають родичів чи знайомих в РФ, щоб вони проінформували їх про зазначені зміни і врахували цю інформацію при плануванні візитів до України.