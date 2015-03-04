У Слов'янську на автозаправці прогримів вибух (відео)
01:25, 04 березня 2015Суспільство
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У Слов'янську Донецької області ввечері 3 березня на автозаправній станції стався вибух.
У Слов'янську на автозаправці прогримів вибух / slavgorod.com.ua
Як повідомляють "Новости Донбасса", на АЗС в районі перехрестя вулиць Луначарського та Фрунзе, вибухнули балони з метаном.
За неофіційному даними, постраждала 37-річна жінка-білетер, яка перебувала в автобусі: у неї обпечені обличчя і спина. Жінка доставлена в опікове відділення Краматорська.
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За попередніми даними, причиною загоряння терміналу автозаправки послужив розрив балона на автобусі.
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