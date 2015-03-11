Суд з обрання запобіжного заходу для судді Кицюка продовжиться завтра
Під час засідання захисники Кицюка намагались знайти помилки, допущені слідчими прокуратури під час вручення підозрюваному повідомлення про підозру.
Засідання суду під головуванням судді Вінницького міського суду Олександра Олійника з обрання запобіжного заходу для судді Печерського райсуду м.Києва Віктора Кицюка продовжиться завтра, 12 березня, о 10 годині.
Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення оголосив суддя під час розгляду справи Кицюка.
Читайте такожСуддів Кицюк і Царевич також усунуто від посад
Сьогодні ж під час засідання стороною захисту Кицюка було подано ряд клопотань, які стосувались допиту слідчого прокуратури м.Києва Іванцова у якості свідка. Проте дане клопотання суддя відхилив, але задовольнив інше клопотання щодо допуску слідчого Іванцова до участі у засіданні суду з можливістю ставити йому запитання з боку захисту підозрюваного.
Також під час засідання захисники Кицюка, якими виступали два з чотирьох адвокатів, що й у судді Оксани Царевич, намагались знайти помилки, допущені слідчими прокуратури під час вручення підозрюваному повідомлення про підозру.
Як повідомляв УНІАН, Вінницький міський суд 6 березня розпочав розгляд клопотання прокуратури щодо обрання запобіжного заходу у вигляді арешту щодо судді Печерського районного суду Києва Кицюка.
Довідка УНІАН. 4 березня Верховна Рада України дала згоду на затримання й арешт трьох суддів Печерського районного суду Києва - Сергія Вовка, Віктора Кицюка й Оксани Царевич.
Царевич і Кицюк підозрюються в тому, що винесли свідомо неправосудні постанови у справах про адміністративне правопорушення щодо активістів Автомайдану і в інших справах. Таким чином, за даними прокуратури, вони незаконно притягнули до адміністративної відповідальності декількох осіб у січні минулого року.
Читайте такожСуддю Царевич відпустили під особисте зобов'язання, але з електронним браслетом
Ухвалено рішення, що клопотання слідчих столичної прокуратури про обрання запобіжного заходу Царевич і Кицюку розгляне Вінницький міський суд.
Прокурор Києва Сергій Юлдашев пояснив причину обрання запобіжного заходу для двох одіозних суддів за межами Києва суддівською «корпоративною етикою» в районних судах столиці. Він також відзначив, що генеральний прокурор має право визначити будь-який орган досудового розслідування, якщо для цього є підстави.