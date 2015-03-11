Суд з обрання запобіжного заходу для судді Кицюка продовжиться завтра

Засідання суду під головуванням судді Вінницького міського суду Олександра Олійника з обрання запобіжного заходу для судді Печерського райсуду м.Києва Віктора Кицюка продовжиться завтра, 12 березня, о 10 годині.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення оголосив суддя під час розгляду справи Кицюка.

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Сьогодні ж під час засідання стороною захисту Кицюка було подано ряд клопотань, які стосувались допиту слідчого прокуратури м.Києва Іванцова у якості свідка. Проте дане клопотання суддя відхилив, але задовольнив інше клопотання щодо допуску слідчого Іванцова до участі у засіданні суду з можливістю ставити йому запитання з боку захисту підозрюваного.

Також під час засідання захисники Кицюка, якими виступали два з чотирьох адвокатів, що й у судді Оксани Царевич, намагались знайти помилки, допущені слідчими прокуратури під час вручення підозрюваному повідомлення про підозру.

Як повідомляв УНІАН, Вінницький міський суд 6 березня розпочав розгляд клопотання прокуратури щодо обрання запобіжного заходу у вигляді арешту щодо судді Печерського районного суду Києва Кицюка.

Довідка УНІАН. 4 березня Верховна Рада України дала згоду на затримання й арешт трьох суддів Печерського районного суду Києва - Сергія Вовка, Віктора Кицюка й Оксани Царевич.

Царевич і Кицюк підозрюються в тому, що винесли свідомо неправосудні постанови у справах про адміністративне правопорушення щодо активістів Автомайдану і в інших справах. Таким чином, за даними прокуратури, вони незаконно притягнули до адміністративної відповідальності декількох осіб у січні минулого року.

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Ухвалено рішення, що клопотання слідчих столичної прокуратури про обрання запобіжного заходу Царевич і Кицюку розгляне Вінницький міський суд.

Прокурор Києва Сергій Юлдашев пояснив причину обрання запобіжного заходу для двох одіозних суддів за межами Києва суддівською «корпоративною етикою» в районних судах столиці. Він також відзначив, що генеральний прокурор має право визначити будь-який орган досудового розслідування, якщо для цього є підстави.