У Тернополі родичі бійців "Збручу" перекривали дорогу, вимагаючи демобілізації

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю Тернопільського обласного управління міліції, інцидент стався учора на вул. Протасевича.

Люди безперервно ходили дорогою по пішохідному переходу.

Невдовзі працівники ДАІ перекрили дорогу з різних боків, які ведуть на дану ділянку.

Читайте такожНа Рівненщині заблокували трасу «Київ-Чоп», вимагаючи підтримки військових під ДебальцевимПобачивши, що немає потоку транспорту, люди вирушили на дорогу, яка веде з Тернополя в східному напрямку, аби безперервно переходити дорогу біля аеропорту. При цьому їхня кількість зросла до 40 осіб.

Однак там вони дорогу не перекрили, оскільки до них оперативно приїхав в. о. комісара області Володимир Катинський та заступник голови ОДА Леонід Бицюра.

Посадовці запевнили, що вояків, яких пообіцяли звільнити в період 8-10 березня, невдовзі буде демобілізовано. Вони також запевнили, що демобілізовані зможуть повернутися на своє попереднє місце праці і що їх не звільнять, навіть якщо виявиться, що вони були відсутні на роботі через мобілізацію трохи більше, як рік часу.

Водночас родичі написали звернення до Президента України, міністра оборони, в Генеральну прокуратуру та у військову прокуратуру, а також до народних депутатів від Тернополя з проханням посприяти у законній демобілізації вояків, які вже рік відслужили у батальйоні «Збруч».