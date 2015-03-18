Бойовики "ЛНР" не випустили жінок і дітей з окупованої території - волонтер

Як повідомила "Дождю" волонтер російського благодійного фонду "Прєданіє" Вікторія Івлєва, людей відправили назад до Луганська.

"45 осіб сиділи в автобусі, ми намагалися їх вивезти, і зараз їх повернули всіх назад. Привезли в Луганськ, перед Луганською обласною адміністрацією їх вже чекало місцеве телебачення, почали залякувати, розповідати про жахи життя на території України", - розповіла вона.

Івлєва додала, що сама провела на блок-пості близько чотирьох годин.

"Забрали мій телефон, журналістські книжки. Нічого не повернули. Головне - забрали списки людей, які хотіли виїхати з території "ЛНР". У тому списку були багатодітні матері, діти, літні люди, які не можуть залишити "ЛНР" самостійно. Наймолодшому в списку - два місяці", - додала вона.

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Івлєва зазначила, що представники самопроголошеної "ЛНР" її знають й іноді телефонують до неї за порадою.

Вона пояснила, що її організація займається вивезенням тих, у кого немає грошей на оплату автобусів, що курсують між "ДНР"/"ЛНР" і територіями, підконтрольними уряду України.

"Я не знаю, чому вони ("ЛНР") вирішили не випускати тих, кому нічого їсти, які просто тікали від війни. Вони не демонстрували жодних політичних поглядів, я навіть не знаю, яких поглядів вони дотримуються. Грошей на виїзд - це 600 гривень - у них немає", - сказала волонтер.