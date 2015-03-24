На Луганщині затримано офіцера Нацгвардії за підозрою в державній зраді

Як сказано в повідомленні прес-служби прокуратури Луганської області, в даний час вона здійснює процесуальне керівництво в кримінальному провадженні щодо офіцера однієї з військових частин Нацгвардії за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч.1 ст.111 (державна зрада) Кримінального кодексу, санкція якої передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 12 до 15 років з конфіскацією майна чи без такої.

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Встановлено, що підозрюваний за завданням представників Росії намагався надати їм відомості про кількість і розташування підрозділів Збройних Сил України в зоні проведення антитерористичної операції.

Суд обрав для підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Зараз вирішується питання про передачу провадження для розслідування до військової прокуратури.