Прокуратура оголосила про підозру у держзраді та дезертирстві 3 тис. військовослужбовців у Криму

Як повідомляє телеканал "112 Україна", про це під час брифінгу заявив військовий прокурор України Анатолій Матіос.

"Що стосується військових. Військові, які не вийшли на континентальну частину України і залишилися на території анексованої АР Крим, - це понад 5 тис. осіб різних родів військ, як авіація, Військово-морські сили, як і інші частини, щодо них зареєстровані провадження, як державна зрада, так і дезертирство", - заявив Матіос.

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"Більше 3 тис. осіб оголошено підозру. Вони будуть нести відповідальність за скоєні злочини", - зазначив він.

Сьогодні, 16 березня, виповнюється рік від дня проведення у Криму так званого референдуму "про приєднання до РФ".

Раніше УНІАН повідомляв, що президент Росії Володимир Путін знову зізнався, що брехав світу і свого народу, стверджуючи, що рік тому українські військові частини у Криму блокувала "самооборона", яка купила зброю, форму і бронетехніку у воєнторзі.