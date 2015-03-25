У Маріуполі четверо міліціонерів влаштували розбійний напад

Як повідомляє прес-служба ГУ МВС України в Донецькій області, до чергової частини Орджонікідзевського райвідділу міліції Маріуполя надійшов сигнал про бійку в під’їзді багатоповерхівки. За викликом виїхала слідчо-оперативна група. На місці були затримані четверо чоловіків з вогнепальною зброєю - пістолетом «Форт 12» та автоматом Калашникова. Після встановлення осіб затриманих виявилось, що всі четверо є співробітниками міліції - працівниками підрозділу, який забезпечував охорону важливого об’єкту.

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Встановлено, що ввечері 24 березня вони залишили місце несення служби і вирушили за викликом знайомої подружньої пари. «Вони мали припинити сімейний конфлікт, але стали на бік однієї зі сторін та вдались до протиправних дій. Міліціонери спричинили господарю оселі тілесні ушкодження, зробили декілька пострілів з вогнепальної зброї та заволоділи майном потерпілого. Під час затримання співробітники міліції перебували у стані алкогольного сп’яніння», - йдеться в повідомленні.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 187 (розбій, вчинений за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України. Матеріали справи направлені до прокуратури Донецької області.