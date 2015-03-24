З МВС звільнили співробітницю за симпатії до сепаратистів - Геращенко

Про це повідомив нардеп і радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, пише Lb.ua.

"Дівчина родом з Донецька, була влаштована в підрозділ патрульної служби Миколаївської області за протекцією колишнього керівника Миколаївської міліції, який сам був родом з Донецька і був звільнений міністром МВС Арсеном Аваковим відповідно до закону про люстрацію", - написав Геращенко у Facebook.

За його словами, інформація про громадянку (яка зареєстрована в соцмережі якТанечка Абрамова, - ред.) була на контролі Служби безпеки України і МВС.

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"Вивчалися її контакти на предмет зв'язків із сепаратистським підпіллям Миколаївщини. Однак таких виявлено на даний момент не було", - додав радник Авакова.

"Багато тисяч жителів Донбасу було втягнуто в мережі путінської пропаганди і думаючи, що граються в іграшки, вони розгойдували ситуацію на Донбасі самі, не розуміючи що творять", - додав Геращенко.

Водночас, за словами представника МВС, якщо Абрамова не скоювала кримінальних злочинів, то її нема за що притягати до кримінальної відповідальності.

"Тих з них, хто не скоював злочинів, не треба притягувати до кримінальної відповідальності тільки за те, що вони помахали прапором або постояли поруч. Ті, хто скоїли злочини і публічно закликали відділити Донбас від України, вбивали, грабували і гвалтували, мають відповісти по законом", - додав Геращенко.

Нардеп запропонував дівчині попрацювати в іншій сфері. Тільки після того, як вона доведе свою любов до України, зможе претендувати на роботу на державній службі.