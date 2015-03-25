Дружина Порошенка відвідала переселенців у Слов'янську (фото)

Сьогодні дружина президента України Марина Порошенко привезла у дитячий центр «Вітрила надії» у Слов’янську продуктові та вітамінні набори для дітей та родин вимушених переселенців.

Як повідомили УНІАН у прес-службі президента, зараз у центрі «Вітрила надії» мешкають 15 дітей віком від 4 до 14 років та 18 матерів з дітьми від 6 місяців до 18 років.

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Порошенко привезла 2 тис. вітамінних та продуктових наборів. Вантаж був переданий мешканцям центру «Вітрила надії» та інших центрів для переселенців, що діють у регіоні. До складу набору входять крупи, макаронні вироби, консерви, соняшникова олія, борошно, згущене молоко, цукор, чай і печиво. Вітамінний набір для дітей складається із фруктів, печива та соків.

У заході взяв участь уповноважений президента України з прав дитини Микола Кулеба.

За словами Кулеби, «дорослі та діти потребують і психологічної підтримки. Ми будемо залучати ресурси як волонтерів, так і церков для цього. Людям треба дати відчуття захищеності, підтримати в цей складний час і, що особливо важливо, не допустити розпаду сімей». Крім того, зазначив він, робота йтиме у напрямку надання медичної допомоги дітям.

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Також дружина президента разом з Кулебою в супроводі голови Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Олександра Кіхтенка відвідала центр тимчасового перебування переселенців, що працює у мікрорайоні Молочар Слов'янська. У центрі мешкають 9 родин з 14 дітьми від народження до 16 років з Дебальцевого, Вуглегірська, Макіївки та Горлівки.