На контрольованій Україною території Луганщини повністю відновили електропостачання
На території Луганської області, що підконтрольна Україні, повністю відновили електропостачання.
Про це повідомляє прес-служба керівника Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Геннадія Москаля.
"Станом на ранок 28.05 електропостачання на контрольованій Україною території Луганської області повністю відновлено", - йдеться в повідомленні.
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Як зазначається, ремонтні бригади ДТЕК Луганської ТЕС почали відновлювальні роботи одразу після припинення обстрілу.
"Починаючи з 3 і до 6 години ранку напругу подали на всі головні підстанції півночі області. Станом на 8 ранку електропостачання повністю відновлено", - уточнили в прес-службі.
Як повідомляв УНІАН, в результаті попадання снаряда у відкритий розподільний пристрій на ДТЕК Луганської ТЕС зупинився один із двох енергоблоків. Північ Луганської області була частково знеструмлена.