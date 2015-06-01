В Одеській області діггери знайшли підлітків, які заблукали у катакомбах 30 травня (фото)

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Одеській області, підлітків знайшли діггери за три кілометри від входу до підземелля.

«Діти там спали на дровах, щоб зігрітися. За їх словами, 30 травня вони просто гуляли і зайшли в катакомби, щоб сховатися від спеки, а потім заблукали через те, що розрядилися батарейки в ліхтарях», - йдеться в повідомленні.

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У катакомбах працювали 75 осіб, включаючи кінологів, а також 9 одиниць техніки. Координацію пошуково-рятувальних робіт здійснювало Головне управління ДСНС в Одеській області.