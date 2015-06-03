У "ДНР" заявили, що всіх гірників шахти імені Засядька вивели на поверхню

Усі 750 гірників шахти ім. А. Засядька підняті на поверхню. Про це повідомляє сайт сепаратистів з посиланням на прес-службу міністерства надзвичайних ситуацій "ДНР".

"Електрики відновили електропостачання шахти, всі гірники вже на поверхні", — зазначили в прес-службі.

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Зазначається, що медична допомога шахтарям не знадобилася.

"Донецька обласна ДТРК" на своїй сторінці в Facebook відзначає, що о 16.20 у шахту "подали напругу за неосновною схемою".

"Джерело Донецької ОДТРК у вуглепромі регіону повідомило, що це дозволить частково запустити кліті для евакуації шахтарів з-під землі", - наголошується в повідомленні.

НА ШАХТУ ІМЕНІ ЗАСЯДЬКА В ДОНЕЦЬКУ ЧАСТКОВО ПОВЕРНУЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСТВОВ 16.20 підприємство подали напругу за основною схемою.Іст... Posted by Донецька обласна ДТРК on 3 червня 2015 р.

Раніше в "ДНР" повідомили про успішну евакуацію 24 гірників з шахти Скочинського. Там евакуація триває.

Як раніше повідомлялося, в Донецьку в результаті бойових дій були знеструмлені шахта імені Засядька в Київському районі та шахта імені Скочинського в Кіровському районі. Під землею опинилися понад 900 гірників.