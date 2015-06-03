У Донецьку знеструмлені дві шахти: під землею знаходяться понад 900 гірників - "ДНР"

У Донецьку в результаті бойових дій знеструмлено шахту імені Засядька в Київському районі та шахта імені Скочинського в Кіровському районі.

Про це сайту сепаратистів "ДАН" повідомив представник угруповання "ДНР" Едуард Басурін.

«Шахта імені Засядька знеструмлена, під землею 576 гірників», — сказав він.

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«Є потрапляння в шахту Скочинського, відключена підстанція», — додав Басурін. — Під землею знаходяться 375 шахтарів, зараз їх намагаються виводити на поверхню».

Також, за його словами, було потрапляння в шахту Абакумова. «Але там під землею гірників не було», — додав Басурін.

Він підкреслив, що подачу електроенергії на обидві шахти припинено.

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Також Басурін зазначив, що в результаті обстрілу пошкоджено дві електропідстанції, що забезпечують електрикою водопровідну систему Донецька. «Знеструмлено підстанції, які забезпечували надходження води в Кіровський, Куйбишевський та Петрівський райони», — уточнив Басурін.