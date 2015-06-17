Голова профспілки гірників України Михайло Волинець викликаний на допит в СБУ

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

"Під час висунення всеукраїнськими профспілками вимог до уряду, що стосуються питань проведення індексацій заробітних плат, соціальних виплат, пенсій громадянам України, погашення заборгованості по зарплаті та впорядкування цін на тарифи, мені вручили повістку від СБУ на допит 18 червня", - йдеться в повідомленні.

У годину висунення всеукраїнськими профспілками вимог до Уряду, які стосуються питань проведення індесацій заробітних плат,... Posted by Mihaylo Volinets on Tuesday, June 16, 2015

Волинець назвав помилковим взятий владою «курс на залякування і створення тиску на профспілкових лідерів».

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