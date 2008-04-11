Виробники зобов’язались не підвищувати ціни на основні ліки

Міністерство охорони здоров`я України та виробники лікарських засобів підписали Меморандум порозуміння щодо непідвищення цін на ліки, які включені до Національного переліку основних лікарських засобів і виробів медичного призначення, затвердженого Кабінетом міністрів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерство охорони здоров`я України, такої домовленості було досягнута вчора, 10 квітня.

Відповідно до документа, виробники обіцяють не підвищувати ціни на вищезазначену категорію ліків за умови відсутності заборгованості держави по компенсації експортного ПДВ та акцизу на спирт етиловий та за умови стабілізації з 1 квітня 2008 цін на енергоносії. Ще однією умовою непідвищення цін на ліки є дотримання рівня прогнозного показника інфляції, закладеного в держбюджеті на 2008 р. на рівні 9,6%.

При цьому виробники гарантують недопущення скорочення обсягів виробництва цих лікарських засобів та докладатимуть вичерпних заходів з укладання прямих договорів з дистриб’юторами лікарських засобів для своєчасного і в повному обсязі задоволення заявок роздрібної мережі.

Також гарантована співпраця з Антимонопольним комітетом України в проведенні дослідження стану конкуренції та діяльності виробників; співпраця з Державною інспекцією з контролю за цінами Мінекономіки та Державною службою лікарських засобів і виробів медичного призначення в проведенні моніторингу цін на лікарські засоби.

У свою чергу, Міністерство охорони здоров`я України взяло на себе зобов’язання залучати представників виробників ліків та громадських фармацевтичних об`єднань до робочих груп з підготовки урядових рішень з питань регулювання ринку фармацевтичної продукції. Також МОЗ України має намір звернутися до уряду з пропозицією щодо розміщення державного замовлення на розробку та виробництво лікарських засобів на вітчизняних підприємствах - виробниках лікарських засобів для забезпечення державних цільових бюджетних програм "Цукровий діабет" та "Забезпечення медичних заходів по боротьбі з туберкульозом, профілактики та лікування СНІДу, лікування онкологічних хворих" на 2009 рік, а також ряд інших зобов’язань.