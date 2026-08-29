РФ посилить атаки реактивними дронами: Паліса відповів, чи впорається Україна

Ворог суттєво збільшив кількість атак реактивними БПЛА.

Російські окупанти інтенсифікували атаки реактивними дронами по території України. Українські дрони-перехоплювачі поки що не демонструють очікуваної ефективності, тож для напрацювання успішних контрдій Силам Оборони потрібен час. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента, бригадний генерал Павло Паліса, передає УНІАН.

"Росіяни суттєво наростили використання саме реактивних БПЛА. І їхня кількість буде далі зростати, тому що росіяни бачать їхню ефективність. Засоби нападу завжди випереджають засоби захисту. Нам, безумовно, треба буде адаптуватися. Це займе час", – пояснює Паліса.

Хоча дрони не справляються в повній мірі з новими викликами, інші методи спрацьовують в протидії ворогу на відмінно, зазначає бригадний генерал.

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"Дрони-перехоплювачі, які у нас є на даний момент і які теоретично могли б перехоплювати реактивні дрони, поки що не демонструють очікуваної ефективності. Але ми розуміємо цю проблему, шукаємо варіанти її вирішення. Високу ефективність показують переносні зенітно-ракетні комплекси, різноманітні комплекси, які стоять як об'єктова протиповітряна оборона. І авіація", – повідомляє Паліса.

Дронові атаки Росії – головні новини

Станом на кінець квітня ефективність перехоплення дронів українськими Силами оборони досягала 85-90%. Були анонсовані плани вийти на рівень знищення до 95% таких цілей. Водночас експерти застерігали, що технологічна гонка з Росією розвивається швидше, ніж системи оборони встигають адаптуватися.

Наразі експерт Олексій Гетьман в коментарі УНІАН попереджає, що повітряні тривоги у Києві та інших містах можуть тривати тижнями взагалі без відбою. Ворог змінив тактику своїх атак – тепер вона спрямована на психологічний тиск та створення напруги серед населення.

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