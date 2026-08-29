Розкрито ключові особливості нового iPhone: чому користувачі захочуть оновитися

Apple підтвердила, що презентує iPhone 18 Pro та 18 Pro Max 9 вересня.

До презентації iPhone 18 Pro залишилися лічені тижні, проте про новий флагман Apple вже відомо практично все. Серед очікуваних змін особливо виділяються дві функції, які можуть стати вагомою причиною для переходу на нову модель.

За інформацією 9to5Mac, смартфон отримає оновлену камеру та новий чіп A20 Pro, причому обидві зміни мають бути помітними не лише в характеристиках, а й у повсякденному використанні.

Камера iPhone 18 Pro стане помітно кращою

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За словами Марка Гурмана з Bloomberg, iPhone 18 Pro отримає "найбільше оновлення апаратної частини камери за останній час". Заява звучить особливо гучно, з огляду на те, що Apple традиційно вдосконалює камери в кожному новому поколінні.

Основна камера, як повідомляється, отримає більш масивні компоненти, через що товщина задньої алюмінієвої панелі в зоні камери збільшиться на 2 міліметри. Одним із головних оновлень стане змінна діафрагма – функція, чутки про яку ходять уже кілька років. Це дозволить регулювати кількість світла, що потрапляє на сенсор, а також дасть більше контролю над глибиною різкості.

При цьому покращення не обмежаться основною камерою. Телеоб’єктив, який вже отримав помітне оновлення в минулому поколінні та набув варіантів 4- та 8-кратного зуму, також готується до оновлення. За чутками, вона отримає ширшу діафрагму, що має позитивно позначитися на якості знімків при слабкому освітленні.

A20 Pro зробить iPhone 18 Pro швидшим та енергоефективнішим

Другим важливим оновленням стане фірмовий процесор Apple A20 Pro. Він буде виготовлятися за 2-нм технологічним процесом – тією самою технологією, яку Apple використовувала в новому чіпі M6. Перехід на 2 нм має забезпечити приріст продуктивності та підвищити енергоефективність.

Особливо важливим це може виявитися для функцій штучного інтелекту в iOS 27. Новий процесор повинен краще справлятися з ресурсоємними можливостями системи, включаючи оновлену Siri на базі Google Gemini.

iPhone 18 Pro матиме чимало інших нововведень, зокрема зменшений Dynamic Island та нові LTPO+-дисплеї, проте саме камера та новий чіп A20 Pro наразі видаються двома найважливішими причинами для оновлення iPhone.

Раніше iPhone 18 Pro показали на якісних рендерах у новому вишневому кольорі Dark Cherry. Він замінить нинішній космічний помаранчевий, який є відмінною рисою iPhone 17 Pro.

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