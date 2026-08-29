Швеція отримала нові гаубиці Archer: за що українці їх критикували

Нові артсистеми на колісному шасі розганятимуться до 90 км/год і битимуть на понад 50 км, однак попередня версія отримала чимало зауважень.

Шведське управління оборонних закупівель FMV передало Збройним силам Швеції перші чотири Archer 8×8. Йдеться про початок поставок за контрактом на 48 артилерійських систем, який у 2023 році уклали з BAE Systems Bofors. Вартість замовлення становить близько 5 мільярдів шведських крон, пише GeekWeek.

Очікується, що нові гаубиці відіграватимуть важливу роль у посиленні оборони південної частини Швеції та Готланду. Цей напрямок має особливе значення для НАТО через стратегічне розташування острова в Балтійському морі.

Ще дві системи шведські військові мають отримати восени 2026 року. Надалі поставки Archer 8×8 триватимуть до 2030 року.

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Що вміє новий "Арчер"

Archer – це шведська колісна самохідна гаубиця, озброєна 155-мм гарматою. Попередня версія використовувалася на платформі 6×6, тоді як нову систему встановили на шасі 8×8.

Очікується, що це покращить її мобільність і прохідність. Максимальна швидкість установки становить близько 90 км/год.

Однією з головних переваг Archer є швидкість розгортання. Система здатна зайняти або залишити вогневу позицію приблизно за 20 секунд.

За даними виробника, гаубиця може вести вогонь із високою скорострільністю – до дев'яти пострілів за хвилину. Боєкомплект включає 21 снаряд, а з відповідними боєприпасами максимальна дальність стрільби перевищує 50 кілометрів.

Система також здатна здійснювати одночасний вогневий вплив кількома снарядами, які залишають ствол із різними траєкторіями та можуть уражати ціль практично одночасно.

Частину старих Archer передали Україні

Швеція вже передавала Україні 26 самохідних гаубиць Archer у версії 6×6. Нове замовлення для шведської армії, зокрема, покликане компенсувати передану Україні техніку.

Водночас українські військові звертали увагу на низку недоліків системи.

Серед проблем називали відкриту гідравлічну систему, яка може бути вразливою до пошкоджень. Крім того, через високий рівень автоматизації Archer має обмеження щодо використання деяких типів 155-мм боєприпасів.

Складність системи також означає підвищені вимоги до підготовки екіпажів. Це може впливати на швидкість розгортання гаубиці в умовах інтенсивних бойових дій.

Артилерія на фронті - головні новини

Як повідомляв УНІАН, Україна поступово стає не просто європейським, а світовим лідером у виробництві ствольної артилерії. Таку думку висловив військово-політичний оглядач Олександр Коваленко.

За його словами, у 2025 році Україна встановила рекорд із виробництва самохідних артилерійських установок 2С22/2П22 "Богдана". Водночас, йдеться не лише про національні показники, а й про рівень, який перевищує можливості європейських виробників колісної артилерії.

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