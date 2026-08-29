Комендантську годину хочуть переглянути: Корецький анонсував зміни через нову тактику РФ

Прем’єр-міністр вважає, що підходи й алгоритми реагування на атаки Росії треба змінювати.

Уряд планує переглянути підходи до комендантської години та доступу цивільних до оперативнішої інформації про повітряні загрози. Про це прем’єр-міністр України Сергій Корецький повідомив у Telegram. При цьому він не уточнив, які саме зміни передбачаються.

За його словами, необхідна адаптація роботи держави, столиці, економіки та критичної інфраструктури до нової тактики російських атак.

"Тривалі повітряні тривоги впливають не лише на безпеку людей, а й на роботу підприємств, логістику, транспорт, школи, дитячі садки та інші сфери життя. Ворог намагається паралізувати економічну активність у столиці та великих містах, тому і наші підходи й алгоритми реагування мають змінюватися", - зазначає очільник уряду.

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Він також повідомив, що уряд працює над рішеннями щодо роботи підприємств та установ під час різних типів небезпеки, організації логістики і транспорту, роботи метро та інших об’єктів інфраструктури з метою кращого захисту людей та можливостей жити у наших містах і громадах.

"Окремо плануємо переглянути підходи до комендантської години та доступу цивільних до оперативнішої інформації про повітряні загрози - без додаткових ризиків для безпеки", - зазначив Корецький.

Він повідомив, що необхідні пропозиції планують сформувати на початку наступного тижня, представити їх суспільству та перейти до реалізації.

Атаки РФ по Україні

Як повідомляв УНІАН, військовий експерт Іван Тимочко зазначив, що Росія дедалі частіше атакує вдень, щоб одночасно паралізувати роботу міст і завдати більшої шкоди цивільним.

За його словами, ворог переслідує декілька цілей. Перш за все - це зупинити нашу економіку, тому що під час повітряних тривог багато працівників змушені покидати свої робочі місця і йти в укриття. Крім того, це викликає постійне суспільне напруження у батьків, які віддали дітей в садочки, у тих, хто перебуває у лікарнях, на маршрутах.

На думку Тимочка, ворог свідомо розраховує на сильніший психологічний ефект і більшу кількість постраждалих.

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