Без мобілізації Кремлю не обійтися: Паліса розкрив причини

Путін може кинути свіжий людський ресурс на країни Балтії.

З лютого окупанти щомісяця несуть більше втрат, ніж залучають нових мобілізованих до своєї армії, тому без масштабної мобілізації вони не спроможні виконати стратегічні цілі.

Про це сказав заступник керівника Офісу президента, бригадний генерал Павло Паліса, передає УНІАН. "Якщо зважити на цілі, які ставить політичне керівництво Росії перед збройними силами, то наявними силами і з поточним рівнем рекрутингу, поповнення людським ресурсом – очевидно і для них, і для нас, що вони не спроможні виконати свої стратегічні цілі. Якщо все-таки росіяни будуть розмірковувати над фінальним штурмом Донбасу, то за досить обмеженого терміну, який у них є, нехай навіть до 31 березня, як просить керівництво Генштабу Російської Федерації, без такого маневру, як мобілізація, їм не обійтися", – поясив Паліса.

Бригадний генерал зазначив, що за попередній місяць верифіковані втрати вбитими та пораненими у росіян складають 43 тис. проти 37 тис. рекрутованих.

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"Тобто різниця – 6 тис. впродовж одного місяця. Тенденція такого "мінусу" триває щонайменше з лютого цього року. Це і дає той результат, який ми бачимо зараз на фронті. У попередні роки росіяни, незважаючи на те, що у них були дуже великі втрати, все одно покривали їх за рахунок свого плану рекрутингу. Нині тенденція абсолютно протилежна. І незважаючи на те, що російське угруповання загалом на території України не зменшується за рахунок перерозподілу, залучення зі стратегічного резерву і так далі – все одно вони несуть величезні втрати, які рекрутинг не покриває", – констатував Паліса.

Мобілізація в Росії розглядається з початку цього року, нагадав він, але подібний крок потребує значних ресурсів.

"На даний момент актуальним є те, що є зараз у засобах масової інформації: це 300 тисяч цього року плюс 300 тисяч у першій половині наступного. Проте тут ви мусите враховувати: призвати таку велику кількість людей – це не просто цифра. Це спроможність військового апарату їх одягнути, екіпірувати, навчити, тренувати базовим елементарним речам", – уточнює Паліса.

Бригадний генерал не може з впевненістю сказати, чи спрямує ворог отриманий від мобілізації людський ресурс проти України – чи, наприклад, проти країн Балтії. Проте останнє, на його думку, менш ймовірне.

"Раніше ми вже неодноразово отримували сигнали від розвідки, що Росія насправді може планувати агресію як проти країн Балтії, так і інших країн НАТО. Однак наразі я не впевнений у тому, що росіянам зараз вигідно, маючи такі плачевні результати в Україні, додатково зв'язуватися ще з якоюсь історією".

Мобілізація в Росії: що відомо

Очільник Кремля Путін може вчергове розпочати примусову мобілізацію для поповнення особового складу армії РФ після виборів до Держдуми 20 вересня. На цьому тлі постійний представник України при ООН Андрій Мельник закликав росіян виїжджати з країни.

Офіційна Москва продовжує заперечувати плани про оголошення мобілізації. Проте росіяни дійсно покидають країну на тлі чуток про мобілізацію. Лише протягом минулого тижня через один пункт пропуску "Верхній Ларс" з Грузією 113 тисяч мешканців РФ залишили свою країну.

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