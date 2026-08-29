Кількість загиблих у Бучанському районі зросла до 37, - ОВА

30 серпня оголошено Днем жалоби.

Кількість жертв внаслідок російського удару по Бучанському району і подальшої детонації різко зросла. Як повідомив голова Київської ОВА Тимур Ткаченко, відомо вже про 37 загиблих. Всього півтори години тому він повідомляв про 27 жертв.

"Страшна і непоправна втрата. Щирі співчуття рідним і близьким загиблих. Робота на локації триває. Рятувальники та всі відповідні служби продовжують працювати на місці трагедії", - написав Ткаченко.

Він також повідомив, що завтра, 30 серпня, в Київській області оголошено День жалоби за жертвами вчорашньої російської атаки.

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"На знак скорботи та пам’яті на Київщині будуть приспущені Державні Прапори України. Проведення розважальних закладів буде обмежено. Прошу поставитись до цього з повагою та розумінням, і також обмежити гучне виконання музики в області", - наголосив голова ОВА.

Оновлено 15.00. У Міністерстві оборони прокоментували трагедію, наголосивши, що розміщення складів із вибухівкою поруч із житловими будинками – неприпустиме.

"Усі відповідальні керівники складових Сил безпеки та оборони, вітчизняного ОПК повинні провести повний аудит місць розміщення зброї та боєприпасів. Подібні об’єкти не мають перебувати поруч із житловими будинками", - наголошують у відомстві.

Вибухи в Бучанському районі - що відомо

28 серпня увечері внаслідок атаки РФ на території одного з підприємств у селі Мила сталося падіння або влучання дрона, після чого виникла масштабна пожежа та розпочалася детонація.

Серед загиблих - голова Дмитрівської громади Тарас Дідич, який одним із перших вирушив на місце події. Також ОВА повідомляла про понад 40 постраждалих. З зони надзвичайної події евакуювали понад 380 людей, пошкоджено понад 50 будинків.

Президент Володимир Зеленський наголосив, що ті, хто допустив цю трагедію, мають понести відповідальність.

"Відкрито кримінальне провадження за статтею про службову недбалість. Є норми: боєприпасів поруч із будинками, іншою житловою забудовою бути не може. Обов’язково будуть відповідні висновки", - пообіцяв президент.

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