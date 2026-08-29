Названо найкращі смартфони Xiaomi у 2026 році: від флагмана до моделі за $100

Експерти протестували десятки моделей китайського виробника та обрали найкращі.

Компанія Xiaomi пропонує десятки смартфонів у різних цінових категоріях, тому вибрати підхожий пристрій буває непросто. Експерти Gizmochina склали список найкращих телефонів Xiaomi та її суббренду Redmi у 2026 році, розподіливши їх за основними категоріями – від дорогих флагманів до доступних моделей.

Найкращим для більшості визнано базову модель Xiaomi 17. Смартфон забезпечує баланс між продуктивністю, автономністю та зручним компактним форм-фактором. Він оснащений 6,3-дюймовим LTPO OLED-екраном із частотою оновлення 1–120 Гц і піковою яскравістю до 3500 ніт, найпотужнішим чіпом Snapdragon 8 Elite Gen 5 та акумулятором нового покоління на 6000 мАг.

Система камер також вражає для такого компактного флагмана. Основний сенсор Light Fusion 950 має роздільну здатність 50 мегапікселів та оптичну стабілізацію зображення (OIS). Її доповнюють 50-Мп телеоб'єктив на 60 мм з OIS і 2,6-кратним оптичним зумом та 50-Мп ультраширококутна камера. Фронтальна камера також має роздільну здатність 50 Мп. Усі чотири камери входять до системи, створеної спільно з Leica.

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У Європі Xiaomi 17 коштує від 999 євро за версію з 12 ГБ оперативної та 256 ГБ вбудованої пам’яті. Модель із 12 ГБ ОЗУ та 512 ГБ накопичувача обійдеться в 1099 євро.

Найкращий ультрафлагман Xiaomi – Xiaomi 17 Ultra. На тлі конкурентів він вирізняється системою камер з акцентом на оптику. Головна фішка – 200-Мп телеоб'єктив Leica з механічним оптичним зумом 75–100 мм. Крім того, пристрій отримав 50-Мп основну камеру з 1-дюймовим сенсором і 6,9-дюймовий HyperRGB OLED-екран із частотою 1–120 Гц та яскравістю до 3500 ніт – найкраще рішення у своєму класі.

– Xiaomi 17 Ultra. На тлі конкурентів він вирізняється системою камер з акцентом на оптику. Головна фішка – 200-Мп телеоб'єктив Leica з механічним оптичним зумом 75–100 мм. Крім того, пристрій отримав 50-Мп основну камеру з 1-дюймовим сенсором і 6,9-дюймовий HyperRGB OLED-екран із частотою 1–120 Гц та яскравістю до 3500 ніт – найкраще рішення у своєму класі. Найкраща альтернатива флагману – Xiaomi 17T. Смартфон пропонує низку характеристик старших моделей, але коштує дешевше: 120-герцовий AMOLED-дисплей розміром 6,59 дюйма з роздільною здатністю 1,5K, потужний процесор Dimensity 8500 Ultra та акумулятор на 6500 мАг із підтримкою швидкої зарядки потужністю 67 Вт. Він ідеально підійде для мультизадачності та ігор.

– Xiaomi 17T. Смартфон пропонує низку характеристик старших моделей, але коштує дешевше: 120-герцовий AMOLED-дисплей розміром 6,59 дюйма з роздільною здатністю 1,5K, потужний процесор Dimensity 8500 Ultra та акумулятор на 6500 мАг із підтримкою швидкої зарядки потужністю 67 Вт. Він ідеально підійде для мультизадачності та ігор. Найкращий смартфон Xiaomi середнього класу – Redmi Note 17 Pro. Експерти видання запевняють, що "Прошка" чудово підійде всім, хто хоче отримати чудовий екран, надійну камеру та велику автономність за доступну ціну. Також заявлено захист за стандартами IP66 та IP68 і шість років оновлень безпеки.

– Redmi Note 17 Pro. Експерти видання запевняють, що "Прошка" чудово підійде всім, хто хоче отримати чудовий екран, надійну камеру та велику автономність за доступну ціну. Також заявлено захист за стандартами IP66 та IP68 і шість років оновлень безпеки. Найкращий варіант до 300 доларів – Redmi 17 5G. Головною перевагою моделі став величезний кремній-вуглецевий акумулятор на 7500 мАг. За заявою Xiaomi, його вистачає на 30 годин відтворення відео. Redmi 17 базується на чіпі Snapdragon 4 Gen 5, потужності якого вистачає навіть для ресурсоємних ігор.

Найкращий варіант до $150 – Redmi 15C. Це базова модель із 6,9-дюймовим HD+ LCD-дисплеєм і частотою оновлення 120 Гц. До того ж пристрій гідно тримає заряд завдяки акумулятору на 6000 мАг і оснащений 3,5-мм міні-джеком.

Раніше цього тижня Xiaomi випустила свій перший смартфон з батареєю 10 000 мАг. Новинка здатна працювати до 3 днів при звичайному використанні, а батарея зберігає 80% ємності після 1600 циклів заряджання. Це приблизно 6 років експлуатації.

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