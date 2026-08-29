Майже вдвічі вищі: розкрито системні вимоги ремастеру 'Відьмака 3'

Оновлена версія культової RPG офіційно не буде сумісна з Windows 10 та старими відеокартами з 2 ГБ пам'яті.

Розробники з CD Projekt RED поділилися системними вимогами до The Witcher 3: Wild Hunt Remastered. Як і очікувалося, ремастер легендарної рольової гри вимагатиме потужнішого ПК, ніж оригінальна версія 2015 року, пише Insider Gaming.

Для гри на мінімальних налаштуваннях графіки знадобиться залізо рівня Ryzen 5 2600, GTX 1650 та 12 ГБ оперативної пам’яті. Для порівняння: оригінальна версія The Witcher 3 запускалася на ПК з GeForce GTX 660 і 6 ГБ оперативної пам’яті. Таким чином, системні вимоги фактично зросли вдвічі.

Для комфортної гри знадобиться відеокарта рівня GeForce RTX 2060 Super або аналогічна модель AMD/Intel, а рекомендований обсяг оперативної пам’яті становить уже 16 ГБ.

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Мінімальні системні вимоги:

Операційна система – Windows 11 64-бітна.

Процесор – Core i5-8400 або Ryzen 5 2600

Відеокарта – GeForce GTX 1660 або Radeon RX 5500 XT 8 ГБ.

Оперативна пам'ять – 12 ГБ

Накопичувач – 70 ГБ.

Рекомендовані системні вимоги:

Операційна система – Windows 11 64-бітна.

Процесор – Core i5-8700K або Ryzen 5 3600X

Відеокарта – GeForce RTX 2060 Super, Radeon RX 6600 XT або Arc B580.

Оперативна пам'ять – 16 ГБ

Накопичувач – 70 ГБ.

Розробники окремо зазначили, що для запуску гри знадобиться Windows 11, а також твердотільний накопичувач (SSD).

При цьому оновлені системні вимоги не означають, що власники старих ПК більше не зможуть пограти в The Witcher 3. У Steam буде змога запустити оригінальну версію гри, яка не вимагає переходу на ремастер.

Нагадаємо, ремастер The Witcher 3: Wild Hunt вийде 29 вересня 2026 року у вигляді безкоштовного оновлення. Одночасно CD Projekt готує нове сюжетне доповнення Songs of the Past, яке вийде у 2027 році й стане сполучною ланкою між третьою та наступною частинами серії.

Раніше CD Projekt RED вперше офіційно назвала терміни виходу The Witcher 4. Компанія розраховує випустити нову велику частину серії у 2028 році. Вона стане першою грою в новій трилогії, яку розробники планують завершити протягом шести років.

Нагадаємо, український шутер Metro 2039 отримав престижну нагороду за найкращу графіку на Gamescom. Реліз гри відбудеться вже в лютому 2027 року на консолях і ПК.

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