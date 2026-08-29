Проблеми Путіна множаться, але він не збирається зупиняти війну, - NYT

Володимир Путін, схоже, не вважає проблеми достатніми для завершення війни й продовжує розраховувати на виснаження України.

На п'ятому році повномасштабної війни Росія стикається з дедалі більшими труднощами. Її війська повільніше просуваються на фронті, витрати на війну зростають, а українські далекобійні удари дедалі частіше досягають російської території.

Попри це, російський правитель Володимир Путін не демонструє готовності відмовитися від боротьби. Навпаки, він продовжує переконувати росіян, що країна здатна досягти перемоги, а становище України нібито значно гірше, пише The New York Times.

Директор Центру Карнегі Росія Євразія Олександр Габуєв пояснив, що Путін, імовірно, вважає головним чинником не те, наскільки складно Росії, а те, кому буде важче витримати ситуацію довше.

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За його словами, російський лідер продовжує недооцінювати стійкість України та розраховує, що Київ зрештою "розвалиться", якщо Москва просто продовжить війну.

У Кремлі готуються воювати взимку

Одним із факторів, який може зміцнювати впевненість Путіна, є перевага Росії у використанні балістичних ракет.

Москва щомісяця запускає десятки таких ракет, тоді як Україна відчуває серйозний дефіцит засобів протиповітряної оборони. За даними української військової розвідки, Росія також звертається до Північної Кореї для отримання додаткових балістичних ракет.

Габуєв вважає, що це може переконувати Кремль у наявності переваги. За його оцінкою, Росія може спробувати цієї зими завдати Україні ще більшої шкоди, атакуючи цивільну інфраструктуру та військові виробничі об'єкти.

Водночас російські війська самі демонструють значно менші територіальні здобутки, ніж раніше. За статистикою фінської аналітичної компанії Black Bird Group, із 1 червня чистий територіальний здобуток російської армії становив лише близько 68 квадратних миль.

Проблеми Росії накопичуються

Ситуація всередині РФ також помітно відрізняється від тієї, що була рік тому.

У 2025 році російська армія регулярно захоплювала десятки квадратних миль української території, а контакти Кремля з адміністрацією Дональда Трампа створювали у російському суспільстві очікування швидкого завершення війни. Тепер ці очікування слабшають.

Росія стикається з проблемами на паливному ринку, регулярними ударами по великих складах електронної торгівлі та зростанням економічного навантаження через війну. Перебої з інтернетом також ускладнюють роботу цифрової економіки.

Аналітик Німецького інституту міжнародних та безпекових справ Яніс Клюге зазначив, що найбільша проблема Путіна полягає у зміні очікувань російського суспільства та еліт. Експерт каже:

"Найбільший виклик для Путіна зараз полягає в тому, що очікування змінюються. Ситуація дуже відрізняється від тієї, що була рік тому. Якщо московська еліта погляне в майбутнє, то помітить, що все йде в неправильному напрямку".

Погіршуються і настрої населення. За даними Левада-центру, у липні 2026 року частка росіян, які підтримують дії російських військових в Україні, опустилася до найнижчого рівня від початку повномасштабного вторгнення.

Навіть у Кремлі не говорять про нові переговори

Після візиту директора ЦРУ Джона Реткліффа до Москви очікувань щодо швидкого відновлення мирних переговорів також стало менше.

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що тема переговорів наразі фактично відкладена:

"Щодо питання мирних переговорів, то ця тема наразі міцно відкладена. Нових ідей немає".

Водночас російська влада змушена реагувати на зростання внутрішнього невдоволення. Напередодні парламентських виборів Кремль посилив контроль над політичним простором, а Верховний суд РФ заборонив партії "Яблуко" брати участь у виборах.

Окремі представники російських еліт також дедалі частіше говорять про економічні проблеми. Зокрема, глава Ощадбанку Герман Греф заявляв про бажання росіян якнайшвидше завершити війну, а мер Москви Сергій Собянін попереджав, що повний перехід економіки на військові рейки може мати руйнівні наслідки.

Головний економіст ВЕБ Андрій Клепач, який заявляв про технологічне та економічне відставання Росії через війну, був звільнений.

Путін продовжує говорити про "перемогу"

Попри всі ці сигнали, сам Путін демонструє протилежний підхід. Він закликає росіян згуртуватися перед обличчям зовнішніх ворогів і продовжує подавати війну як боротьбу, результат якої залежить від витривалості Росії.

На з'їзді партії "Єдина Росія" правитель РФ заявив, що нібито саме українські атаки стають жорсткішими через складне становище України на фронті.

"Зараз багато що залежить від нашої єдності, від мужності російських солдатів і офіцерів, від кожного, хто старанно працює на своєму шляху, щоб зробити свій внесок у перемогу", – заявив Путін.

Томас Грем, експерт з питань Росії в адміністрації Джорджа Буша-молодшого, заявив, що ескалація війни повинна спонукати Сполучені Штати очолити нові, стійкі зусилля для припинення конфлікту.

Навіть якщо Путін планує боротися протягом зими, Грем сказав, що зараз необхідно закласти основу з російськими чиновниками для досягнення остаточної угоди навесні:

"Існує значна частина політичної еліти, яка хотіла б покласти край цьому конфлікту швидше, а не пізніше".

Війна РФ проти України - проблеми Кремля

Як повідомляв УНІАН, Росія щомісяця втрачає у війні в Україні приблизно на 6 000 військовослужбовців більше, ніж може набрати.

Зазначається, що хоча Москва продовжує активно набирати новобранців - приблизно по 1 000 осіб на день - за останні два місяці навіть цього виявилося недостатньо для заміни загиблих і поранених.

Дані Головного управління розвідки та Служби зовнішньої розвідки свідчать, що Росія планує провести додаткову хвилю мобілізації у 2026–2027 роках і розраховує набрати 300 тисяч осіб цього року та 300 тисяч осіб наступного.

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